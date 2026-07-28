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ВЕСТИ КРЫМ

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В посёлках Новоозёрное и Мирный под Евпаторией с 29 июля по 4 августа введут временный график подачи воды

В посёлках Новоозёрное и Мирный под Евпаторией с 29 июля по 4 августа введут временный график подачи воды

По информации пресс-службы предприятия «Вода Крыма», это связано с многочисленными отключениями и нестабильной подачей электроэнергии на водозаборы.

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