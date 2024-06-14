Манифест многовекторности: Белоруссия создает собственный мир

Sergiy Che

"...Похоже на то, что получая неоценимую в санкционно-кризисное время поддержку от России, Белоруссия продолжает идеологически от нее отгораживаться, формируя собственный маленький мирок. Однако, увы, внешний мир беспощаден и отсидеться в этом мирке вряд ли получится...." © - все "братушки" желают всегда получать максимум помощи от России и отделываться за это лучше всего словоблудием и обещалками - батька в этом достиг великих высот...