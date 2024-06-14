Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Манифест многовекторности: Белоруссия создает собственный мир

Манифест многовекторности: Белоруссия создает собственный мир

Как бы ни старались глобалисты навязать всей планете единый миропорядок, мир не един. Есть миры англосаксонский и арабский.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...Похоже на то, что получая неоценимую в санкционно-кризисное время поддержку от России, Белоруссия продолжает идеологически от нее отгораживаться, формируя собственный маленький мирок. Однако, увы, внешний мир беспощаден и отсидеться в этом мирке вряд ли получится....&quot; ©  - все &quot;братушки&quot; желают всегда получать максимум помощи от России и отделываться за это лучше всего словоблудием и обещалками - батька в этом достиг великих высот...
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