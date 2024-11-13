«Искандер» может уничтожить базу США в Польше — военный эксперт

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининградской области, может уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения России со странами НАТО, заявил военный эксперт Алексей Леонков.