«Искандер» может уничтожить базу США в Польше — военный эксперт

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининградской области, может уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения России со странами НАТО, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
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