Шпроты наглеют, в банку хотят.

АндрейБорков

А наш дважды Краснознаменный Балтийский Флот на кой хер тогда существует? Почему еще не организовано боевое дежурство хотя бы минимальной корабельной группы ДКБФ в Балтийском море? Морские парады в Питере на День ВМФ это круто, а как насчет реальных дел и решения задач по отстаиванию наших интересов на той же Балтике? Всякие там шавки с потешными ложкомойками (ВМС Эстонии), по другому эти "боевые корабли" проебалтов не назовешь, грозятся топить по своему усмотрению торговые и пассажирские суда, при чем ладно бы с своих территориальных водах, а то ведь и в нейтральных тоже! А находись в этих НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ Балтики папа МРК, пара МПК и пара тральщиков в сопровождении плавбазы комплексного обеспечения и танкера, на постоянной основе, и эти эстонские "крутые вояки" даже пищать бы сильно побоялись. А так они уже охеревают от ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ и отсутствия должной реакции со стороны ВМФ России! А ведь утопят же! А мы потом сопли на рукав будем наматывать, всякие там громкие и не очень фразы произносить, к какому то "международному праву" взывать, на которое Запад уже давно ХЕР НАВАЛИЛ. Не пора ли и нам ХЕР НАВАЛИТЬ на Проебалтику с Гей-Ро-пой в полном составе? Не какие то там мутно-красные "линии" проводить, с которых сами же и отходим, а обозначить КОНКРЕТНОЕ НЕЛЬЗЯ, и как только кто то это НЕЛЬЗЯ проигнорирует сразу охерачить гвоздодером по хлебалу? Или опять "международное право" и какие то там нормы, которые кроме нас хрен кто соблюдает? Доколе все это БЛЯДС....ВО будет длиться?