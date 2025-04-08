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Шпроты наглеют, в банку хотят.

Шпроты наглеют, в банку хотят.

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Парламент Эстонии рассмотрит законопроект, позволяющий наделить армию и флот страны правом топить "опасные" торговые суда, сообщила телерадиокомпания ERR.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
А опасные торговые суда - это российские. ну и сволочи. Чт о придумали. ничего  не надо у нацистов покупать и никаких дел не иметь.
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14 час.
ninikooo Митусова
Уже страшно.
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12 час.
АндрейБорков
А наш дважды Краснознаменный Балтийский Флот на кой хер тогда существует? Почему еще не организовано боевое дежурство хотя бы минимальной корабельной группы ДКБФ в Балтийском море? Морские парады в Питере на День ВМФ это круто, а как насчет реальных дел и решения задач по отстаиванию наших интересов на той же Балтике? Всякие там шавки с потешными ложкомойками (ВМС Эстонии), по другому эти &quot;боевые корабли&quot; проебалтов не назовешь, грозятся топить по своему усмотрению торговые и пассажирские суда, при чем ладно бы с своих территориальных водах, а то ведь и в нейтральных тоже! А находись в этих НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ Балтики папа МРК, пара МПК и пара тральщиков в сопровождении плавбазы комплексного обеспечения и танкера, на постоянной основе, и эти эстонские &quot;крутые вояки&quot; даже пищать бы сильно побоялись. А так они уже охеревают от ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ и отсутствия должной реакции со стороны ВМФ России! А ведь утопят же! А мы потом сопли на рукав будем наматывать, всякие там громкие и не очень фразы произносить, к какому то &quot;международному праву&quot; взывать, на которое Запад уже давно ХЕР НАВАЛИЛ. Не пора ли и нам ХЕР НАВАЛИТЬ на Проебалтику с Гей-Ро-пой в полном составе? Не какие то там мутно-красные &quot;линии&quot; проводить, с которых сами же и отходим, а обозначить КОНКРЕТНОЕ НЕЛЬЗЯ, и как только кто то это НЕЛЬЗЯ проигнорирует сразу охерачить гвоздодером по хлебалу? Или опять &quot;международное право&quot; и какие то там нормы, которые кроме нас хрен кто соблюдает? Доколе все это БЛЯДС....ВО будет длиться?
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2 час.
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