Китайский экспорт в сентябре 2026 года вырос на 36,3% по сравнению с сентябрем 2025-го и достиг рекордных 447,18 млрд долларов.
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