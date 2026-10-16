Корреспондент телеканала «Россия 1» Евгения Ишханян выпустила эмоциональный ролик, в котором упрекнула новых ведущих «Матч ТВ» — Анастасию Решетову и Валентину Алексееву — в том, что эфирные места достаются селебрити, а не журналистам, годами работающим в профессии.
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