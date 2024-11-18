Папа Римский занялся «геноцидом палестинцев», а Эрдоган креативно отомстил президенту Израиля за Газу

Vatican News сообщает: Папа Франциск сделал ряд резонансных заявлений по военной кампании Израиля в секторе Газы, предложив международному сообществу изучить, отвечает ли она критериям геноцида палестинского народа.
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