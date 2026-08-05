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test mazurok

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🚀 «Крым 24» удерживает лидерство: Отрыв от других СМИ — полтора раза

🚀 «Крым 24» удерживает лидерство: Отрыв от других СМИ — полтора раза! По итогам второго квартала 2026 года телеканал «Крым 24» остаётся абсолютным лидером медиарейтинга в регионе.

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