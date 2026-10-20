13 сентября 2026 года Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. Утром — официальные поздравления, включая телеграмму президента, где отмечались и популярность его песен, и участие в гуманитарных проектах.
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