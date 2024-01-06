Белый дом заявил: «Это лишь кажется, что госдолг рекордно вырос, а на самом деле – упал»

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранка Жан Пьер врёт всем подряд, только веры её вранью совсем нет!😎😜👈🖕👍
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18 час.

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