Белый дом заявил: «Это лишь кажется, что госдолг рекордно вырос, а на самом деле – упал»

Пресс-секретарь президента США, Карин Жан-Пьер выдала на днях фантастическую формулировку! Вот мы всё же несправедливы к нашим чиновникам, когда упрекаем их за всякие перлы типа «отрицательный рост», «негативное повышение» и т.