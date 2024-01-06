Белый дом заявил: «Это лишь кажется, что госдолг рекордно вырос, а на самом деле – упал»

Пресс-секретарь президента США, Карин Жан-Пьер выдала на днях фантастическую формулировку! Вот мы всё же несправедливы к нашим чиновникам, когда упрекаем их за всякие перлы типа «отрицательный рост», «негативное повышение» и т.
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