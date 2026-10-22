Вернувшийся в Самару после трех лет службы в зоне спецоперации Сергей Иванов начал проводить патриотические встречи со школьниками и студентами, а также вошел в число авторов сборника прозы и поэзии, созданного участниками СВО.
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