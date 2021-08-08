Роскошное авто – теперь не роскошь. Новый транспортный налог Лидия ОрловаТранспортный налог высчитывается для каждого автомобиля или другого транспортного средства путем умножения налоговой базы, соответствующей ему, и текущей налоговой ставки.
Роскошное авто – теперь не роскошь. Новый транспортный налог Лидия ОрловаТранспортный налог высчитывается для каждого автомобиля или другого транспортного средства путем умножения налоговой базы, соответствующей ему, и текущей налоговой ставки.
Свежие комментарии