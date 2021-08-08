rabotniky

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Роскошное авто – теперь не роскошь. Новый транспортный налог

Роскошное авто – теперь не роскошь. Новый транспортный налог

Роскошное авто – теперь не роскошь. Новый транспортный налог Лидия ОрловаТранспортный налог высчитывается для каждого автомобиля или другого транспортного средства путем умножения налоговой базы, соответствующей ему, и текущей налоговой ставки.

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