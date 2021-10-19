Любопытно, однакоПолитика«Рыдали всем классом» - Воспоминание дочери известного архитектора РСФСР о дне смерти Сталина автор - ИСТОРИЯ. А ВЫ ЗНАЛИ? Сумел добиться порядка Иосифа Виссарионовича не напрасно называют «отцом народов».Вернуться к статье499НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваДа,правда. И наш класс в Моздоке плакал, когда умер Сталин. Плакали учителя. Но учителя справились со слезами раньше нас, детей. И стали потом останавливать нас, чтобы больше не плакали. Для нас Сталин был нашей опорой, защитником, стеной, за которой можно было жить спокойно, не боясь врагов. Поэтому я наивно считала, что раз Сталин умер, то враги сразу же нападут на нас, и нас снова постигнут ужасы войны. Эту мою тревогу развеял мой отец. Он сказал, что у страны будет новый руководитель, и войну никто не допустит.Леонид АлексеевПридурки-рыдали,умные-радовались,что издох этот кровавый тиран!!Lira TantabaevaГоворя об умных, вы наверное имеете ввиду себя?Галина ЕмельяноваПримитивное замечание: все умны или глупы очень относительно. Не стоит претендовать на АБСОЛЮТ.Леонид АлексеевТы знаешь,лапушка,когда откинул копыта твой кровавый кумир сталик,мне было всего 4 годика.А потому я мог рыдать только или потому что обосрался,или жрать хотел(что не удивительно,при сталике люди почти всегда были голодными,а то и умирали от голода!).Так что отвечая на твой вопрос:я имел в виду всех умных(ты к ним явно не относишься) людей,осознающих всю гадость коммуняцкого бандитского режима и его главаря сталика!Надеюсь я предельно ясно ответил на твой вопрос?Lira TantabaevaВы ответили предельно ясно, дав понять, насколько вы не воспитаны, и долгая жизнь вас ничему не научила. Но, это убеждает меня ещё раз, что основная масса ненавистников Сталина, люди наподобие вас, не зависимо от возраста и пола.Nina Roytvarf (Чёрная)Не совсем так.Человек растет и меняется.Моя мама. например, будучи молоденькой, тогда тоже рыдала.А ее отец (мой дед) за это ей пощечин надовал.Но, потом, когда повзрослела, все правильно стала понимать.Леонид АлексеевНо это правда не отменяет того,что когда она рыдала,то давала этому неправильную оценку,а значит была глупенькая!Она молодец в другом,что со временем поумнела и стала оценивать как того заслуживает этот кровавый упырь сталин!Потому что до сих пор смотрите сколько дураков,беспринципных людей,которые считают насилие и террор над народом благим делом!!Александр ЛисовскийДавно заметил , как антисоветчик , так обязательно ХАМ.Nina Roytvarf (Чёрная)Я думаю,что люди просто не знают,что было на самом деле, а вовсе не поддрживают террор над народом. Кто им заморочил голову? Вспомните, ведь во времена нашей молодости такого НЕ БЫЛО.Появились какие-то новоявленные историки,которые все передернули, а людям захотелось в это поверить . Для меня остается загадкой-откуда это дерьмо идет?Кто запустил ВСЕ ЭТО? Путин? -Точно, нет-слышала его высказывания на этот счет. Может это только на МТ так?(Я живу не в России).Александр ЛисовскийНу вот , а говорила , что не лезешь к нам с грязными руками. Кто как не Сталин предложил в ООН создать государство Израиль ! А до этого англичане топили вас прямо на рейде . Кто дал указание отправить деятелей искусства в Ср. Азию , а ведь там был почти весь ваш кагал . А вы ему что : отдайте мол нам под еврейство Крым . Представляю , как бы вы его сейчас отстаивали , если бы он хоть день был ваш , если арабов ( по библии ) перебили и теперь на свою землю не пускаете . А дед ваш был видно хороший негодяй раз бил женщин . Пусть даже и дочь......... . " Но, потом, когда повзрослела, все правильно стала понимать. "...... Видно хорошо сионисты поработали . Тоже били , или как ?Nina Roytvarf (Чёрная)А берете ли на себя слишком много, чтобы выговаривать незнакомому человеку? Еще раз, если Вы не в состоянии понять, что я писала (до тыканье не опускаюсь):Я НИКОГДА не обсуждала и не обсуждаю действия СОВРЕМЕННОЙ российской власти. Ну, уж пардон, я также ,как и Вы жила в СССР и имею полное право иметь свое мнение о советской истории и его здесь высказывать! И не Вам меня учить о чем писать, и о чем нет! Сталину нужен был Израиль,чтобы еврейскими руками с бритами на Ближнем Востоке покончить и вассалом Израиль сделать!Вот его цель! Или явреев больно любил? Вовремя Израиль из под него вывернулся. Слава Бен Гуриону! Про Крым и арабов ,вообще, пишете какую-то бессмысленную хрень.Nina Roytvarf (Чёрная)Сионисты обработали? Вы-придурок дядя, попали пальцем в небо, а точнее прямо себе в жопу.Александр ЛисовскийЯ всегда говорил , что евреи хамоватый народ . Вы как таз яркий пример этому .Владимир EвтушенкоДа разве может быть умным геббельсовская мразь, нацепившая на себя мундир маршала СССР на его фото? алексеев это кучка смердящего дерьма, ни дня не жившая в СССР.Владимир EвтушенкоКакая долгая жизнь? Этой мрази не большще 40 лет.Владимир EвтушенкоТак любой иудей это мразь продажная, добра не помнящая. Вот и эта мразь под погонялом Чёрная Гадюка, забыла, что только СССР спас евреев Европы от полного уничтожения.Владимир EвтушенкоНе евреи, а иудеи и сионисты, типа этой паскуды чёрной.Леонид АлексеевГоры дерьма натворили ваши любимые коммуняки и по понятной причине всё скрывали от народа пока царствовали(бандит же никогда не признается,что он бандит).А когда этот фашистский режим ушёл в небытие,все их преступления вскрылись!И не надо винить историков,они выполняют свою работу.Вините себя,что вы мало читаете(или не читаете вовсе) и не умеете анализировать!!Elena Zginnikпо всему видно,что до сих пор обосраный ходишь и от избытка умишка учишь остальных ходить в обосраных штанах...Леонид АлексеевТут опять выскочил чёрт(из табакерки?):Вовик Евтушонка,который раньше был Вовиком Евтеевым.Так вот,этот махровый,но донельзя тупой коммуняка имеет нетрудовые доходы от сексуальной деятельности!Посадить суку за неуплату налогов!!Леонид АлексеевЛенка,это ты из коммуняцкого дерьма слеплена и от тебя воняет жидовкой!!Галина ЕмельяноваУ меня старшая сестра вспоминает смерть Сталина именно так. Предки мои не были либералами и даже некоторые пострадали от репрессий, но они считали что в стране должно быть единоначалие, нарушения закона должно наказываться жестко, но без жесткости конечно.Александр ЛисовскийВы только вдумайтесь когда это было . 15 лет прошло после Гражданской войны . Сколько осталось у нас тут врагов : бывших белых , фабрикантов , кулаков , да и вообще всякой нечисти . Надо было всё это выметать и строить мощное государство . Если бы не гений Сталина , то возможно сейчас мир бы был одним концентрационным лагерем . Юлиус Фучек писал , что если бы немцы взяли СССР , то с её ресурсами и армией , они бы за несколько лет завоевали весь мир . Тем более что почти во всех странах у них были свои люди ( т .н. пятая колона ). А мы тут вспоминаем жестокость того времени . А две атомные бомбы на Японию , когда она уже проиграла войну - это как ? Есть в поисковике точные данные людей репрессированных в то время и их не так уж и много. Всё это работа врагов антисоветчиков.Галина ЕмельяноваЯ отношусь к истории очень осторожно: ни хвалить, ни порицать не имею права. Когда совершается какое либо событие перед этим происходит много всякого разного о чем я не знаю, значит мнение моё не объективно. Приходится судить по результатам, то что публикуется отражается людьми, которые преподносят факты с разными акцентами: "стакан либо наполовину пусть, либо наполовину полон". Именно поэтому могу полагаться только на собственные ощущения, а если повезет то на факты. Я была ребенком, когда Хрущев "запретил" кур держать в городе и как горевала по этому поводу бабушка,как исчез белый хлеб и сахар, как мама экономила мыло, его было не дастать. Это я видела САМА, поэтому с уверенностью могу сказать: правление Хрущева с точки зрения обывателей было плохое. Геополитические факты тоже имеют негативный оттенок: надо ли было перекраивать границы республик? Прошло время и сколько от этого возникло проблем?!При Сталине я не жила и могу полагаться только на мнение близких людей. А тот кто пишет "за" или "против" они тогда не жили, и основывают своё мнение на мнении других людей, которое всегда субъективно.АМАлександр МартыновПоражает глубочайшее историческое невежество публикаторши-сталинистка. В каких таких телевизорах могли увидеть дети эту мразь при его жизни? Все телевизоры в стране были на учете и были только у небольшого круга избранных, а сопливая пионерия к этому кругу не относилась.Галина ВойсковаяПро телевизор - это вы сами придумали. Автор о телевизоре ничего не писала.Владимир EвтушенкоПадаль антисоветская, типа тебя, подонка и мрази, всегда лжёт.Владимир Eвтушенкопоражает твоя подлость.Леонид АлексеевГалька,ты,мля,коммуняка наверное,те не могут без лжи и обмана!Вот это разве не про телевизор,дурища!?-----"Среди советских школьников было много тех, кто не только видел Сталина на картинке в журнале или по телевизору, а кто общался с ним вживую"----А вот мы,простые советикус, поимели первый телевизор только в начале 70-х,когда твоего ублюдка сталина уже и дух выветрился!Извинись перед Мартыновым,судя по всему порядочным человеком!!БВБорис ВыдринПризываю всех к объективной оценке роли Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА во внутренней истории нашей страны. Я тоже был ранее откровенно зомбированным сталинистом, воспитанным с самого времени ВОВ, участником всеобщего плача 5 марта 1953-го в возрасте 15 лет. Думаю, каждому человеку нужно самому побольше знать и включать свой мозг. Скажите, как можно расценивать личную подпись Сталина на постановлении политбюро № 47, предусматривающем уничтожение миллионов ни в чём не повинных крестьян нашей страны? Трагедия так называемого раскулачивания советской деревни является одной из страшных страниц в истории нашей Родины перед Великой Отечественной войной. В последующее время о ней не могли и даже боялись вспоминать. Её официально не замалчивали, напротив, представляли как “великий успех” социалистического переустройства деревни. Запредельно жесткое уничтожение около трёх миллионов семей численностью в каждой по 8-12 душ и более, организованное по разнарядке в каждой области и крае страны без суда и следствия политическим бюро ЦК ВКП(б) во главе с Сталиным И.В., пропаганда преподносила как ликвидацию кулацких хозяйств во имя сплошной коллективизации. Так освещалось и в учебниках нам, новым поколениям. А вот в подробности никто старался не вдаваться. И причин тому несколько. Во-первых, в отличие от «хрестоматийной» и официальной версии, истинные события связаны с крайне неприглядными фактами разжигания злобы и ненависти между людьми, относительно пособников из числа лодырей, тунеядцев и алкоголиков, мгновенно оказавшихся в составе комитетов бедноты, причем пособников добровольных и весьма рьяных. Во-вторых, к огромному сожалению, многие творцы и виновники этого совершенно чудовищного преступления ушли от ответственности. Как минимум – не получили своё вовремя и сполна. Мы же обязаны помнить об этом и знать всю правду, какой бы шокирующей она ни была. Рекомендую неверующим ознакомимся с фрагментами первоисточника события – постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930 г. бывшее в то время под грифом «совершенно секретно». " № 47 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».1* Совершенно секретно. I. О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из необходимости провести наиболее организованным путем начавшийся в районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств и решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия кулачества колхозному движению крестьянских масс и признавая срочность этих мероприятий в связи с приближающейся с/х кампанией, ЦК постановляет: В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в остальных районах по мере действительно массового развертывания коллективизации, следующие мероприятия: 1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и применении наемного труда в сельском хозяйстве (разделы VII и VIII Общих начал землепользования и землеустройства). Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств должны регулироваться райисполкомами под руководством и контролем окрисполкома. 2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы.БВБорис ВыдринII. О высылке и расселении кулаков В качестве мероприятий для ближайшего периода провести следующее: 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категорий кулаков провести в течение ближайших четырех месяцев (февраль-май), исходя из приблизительного расчета — направить в концлагеря 60 тыс. и подвергнуть выселению в отдаленные районы 150 тыс. кулаков; озаботиться принятием всех мер к тому, чтобы к 15 апреля эти мероприятия были осуществлены в отношении, во всяком случае, не менее, чем половины указанного количества. Проведение этих мероприятий должно быть поставлено в зависимость от темпа коллективизации отдельных областей СССР и согласовано с краевыми комитетами ВКП(б). 3. Ориентировочно, в соответствии с данными мест, установить по областям следующее распределение заключаемых в лагеря и подлежащих высылке: Концлагерь Высылка Средняя Волга 3 — 4 тыс. 8—10 тыс. Северный Кавказ и Дагестан 6—8 тыс. 20 тыс. Украина 15 тыс. 30 — 35 тыс. ЦЧО 3 — 5 тыс. 10—15 тыс. Нижняя Волга 4 — 6 тыс. 10—12 тыс. Белоруссия 4 — 5 тыс. 6 — 7 тыс. Урал 4 — 5 тыс. 10 — 15 тыс. Сибирь 5 — 6 тыс. 25 тыс. Казахстан 5 — 6 тыс. 10—15 тыс. В отношении остальных областей и республик аналогичную наметку поручить произвести ОГПУ по согласованию с соответствующими крайкомами и ЦК ВКП(б)." Как видите, концентрационные лагеря появились впервые не у Гитлера, а у Сталина. Причём составлены они были из людей всех возрастов, из многосемейных, самых предприимчивых и работящих. Следовательно, ставилась цель надломить основу, хребет русского народа, 80 % которого проживало в деревнях. В наши дни мы являемся свидетелями возврата к этому же - разрушению деревень и городов.ГГорьковчанинЕсли уж ты такой грамотный, то должен знать, что впервые их создали в ВеликобританииВладимир EвтушенкоМразь ты лживая. Все твои выписки липа, состряпанная сворой Яковлева.Галина ЕмельяноваВот именно: судить об этом периоде нашей истории надо объективно и не однобоко. И не всем подряд и не на основе художественной литературы или инсинуациям со стороны СМИ а только тем кто имеет доступ к подлинным документам.ПавелЗзаварзинЯ учился в школе, когда умер Сталин. Была вселенская скорбь. Детей собрали на линейку, сообщили. Многие плакали, одна девочка потеряла сознание. Учитель рисования написал ростовой портрет Сталина за сутки... Так было...ЭМИЛЬ ВАТМ"Учитель рисования написал ростовой портрет Сталина за сутки....", _____________________________________________________________________ , Я слышал о таком случае, воспитательница детского сада попросила своего знакомого художника нарисовать портрет этого усатого выродка, и художник выполнил просьбу, а потом отсидел реальный срок, за что??, поясняю, был официальный список художников, которым разрешалось рисовать его портрет, этот художник в тот список не входил, а следовательно портрет рисовать права не имел, вашему учителю рисования очень повезло, что к моменту его "подвига", эта мразь сдохла, иначе, сидеть бы ему и валить лес в Сибири, я так думаюЭМИЛЬ ВАТМВ северной корее, есть официальный закон, те, кто неубедительно рыдает на похоронах очередного "любимого" руководителя, получает полгода трудовых лагерей, а решают убедительно или неубедительно он рыдал, специально приставленные товарисчи, пойми, всего полгода, а после того, как сдох этот выродок, народ ещё помнил эти чёрные воронки по ночам, его даже дохлого боялись, поэтому и попёрлись на похороны всем скопом, и гибли в давке, а ну как сосед заметит, что решил отсидется дома, значит не уважаеш, и настрочит донос, тут не полгода, тут лет десять без права переписки, так, что не пизди, не жалость гнала, а страх, и рыдали, в основном, достоверно, но опять, от страха, так, что пиздёж о всеобщей любви лучше прекрати, я не рекомендуюЭМИЛЬ ВАТМСталинисты любят выставлять Джугашвили неким аскетом и бессребреником, который принял от Ульянова (Ленина) в 1924 году страну «с сохой», а после смерти вместе с «ядерной палицей» оставил китель, шинель и пару сапог из посмертной описи личного имущества. Однако скромно умалчивают, что жил «отец народов» полностью на государственном обеспечении, что позволяло ему даже не тратить свою и без того нескромную зарплату в 10 000 руб (после грабительской денежной реформы 1947 года). Разумеется, госбюджет на личные нужды вождя никем не контролировался, и само окружение Сталина сформировало особое сословие с привилегиями в «государстве для рабочих и крестьян». Считали ли Маркс и Энгельс, что о собственности можно говорить лишь тогда, когда владелец официально признан таковым в праве? Нет, они считали как раз обратное: собственность – фактическая, а не юридическая категория; вещи становятся «действительной собственностью только в процессе общения и независимо от права…» Следовательно, то обстоятельство, что собственность в СССР до 1991 года не была прямо записана за советско-коммунистической номенклатурой и лично Сосо Бесовичем Джугашвили, с марксистской точки зрения ещё ничего не означает. Разве под «частным» присвоением Маркс понимает лишь присвоение продуктов труда отдельным капиталистом? Если бы так, то для ликвидации противоречия достаточно было бы заменить разрозненных капиталистов их обществами – например, акционерными, и ни о какой революции не стоило бы и речи вести. Нет, под капиталистической собственностью на орудия и средства производства и на продукт труда Маркс понимает собственность «совокупного капиталиста», то есть всего класса капиталистов в целом. «Аргумент» же о том, что советско-коммунистическая номенклатура не класс, так как номенклатурные посты не передаются прямо по наследству, вызывает просто недоумение. Вот уж именно в «точном марксистском понимании» понятия «класс» не содержится в качестве обязательного условия наследование принадлежности к данному классу. Нет, например, такого наследования у рабочих – так что же, и рабочего класса не существует? Таким образом, то, что в СССР все эти "экспроприированные" у законных собственников великолепные дворцы, резиденции, дачи, ну и конечно заводы и фабрики – якобы принадлежали мифическому "всенародному государству" – с марксистской точки зрения в действительности ведёт к обнаружению их подлинного собственника. Только вот собственником этим оказывается не весь народ и не "пролетариат", а номенклатура, во главе с Политбюро ЦК и лично Сосо Бесовичем Джугашвили по кличке Сталин. На самом деле, советско-коммунистическая номенклатура – новый эксплуататорский класс и коллективный собственник в СССР...., ___________________________________________________________________________ , Продолжение я размещу нижеЭМИЛЬ ВАТМНо вернёмся к "скромному обаянию" кавказского криминальногоавторитета Сосо Бесовича Джугашвили, выбившегося на вершину власти. Опись имущества Сталина происходила на Ближней даче и в неё вошло только то имущество, которое на этой даче находилось. Также следует обратить внимание на фразу: «Другое имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в опись не включалось». Тут надо сказать что дача у Сталина была не одна и квартира имелась, и служебный кабинет в Кремле. Если мы уж взялись говорить об аскетизме, то можно было бы измерить его в количестве дач которые Джугашвили построил лично для себя. Для этого можно взять мемуары его дочери Светланы Аллилуевой, которая довольно подробно описывает быт вождя: 1. Дальняя дача в Зубалово. 2. Ближняя дача в Кунцево. 3. Липки, – старинная усадьба по Дмитровскому шоссе, с прудом, чудесным домом и огромным парком с вековыми липами; 4. Семёновское – новый дом, построенный перед самой войной возле старой усадьбы с большими прудами, выкопанными еще крепостными, с обширным лесом. 5. Соколовка, – мрачный, темный дом, куда мы все стали ездить этой осенью вместо нашего милого Зубалова..." Это всё под Москвой, дальше: 6. Для отца архитектор Мирон Иванович Мержанов построил чудесные три дома: один в Сочи, недалеко от Мацесты на месте, выбранном отцом еще вместе с мамой; 7. ...другой – не доезжая Гагры, около Холодной Речки; 8. ...третий за Адлером, возле речки Мюсс'ера. 9. Осенью 1941 года в Куйбышеве было подготовлено жилье и для отца. Ждали, что он сюда приедет. Отремонтировали несколько дач на берегу Волги, выстроили под землей колоссальные бомбоубежища... Затем следует совершенно замечательный отрывок: «...Летом 1946 года он уехал на юг – впервые после 1937-го года. Поехал он на машине. Огромная процессия потянулась по плохим тогда еще дорогам, – после этого и начали строить автомагистраль на Симферополь. Останавливались в городах, ночевали у секретарей обкомов, райкомов. Отцу хотелось посмотреть своими глазами, как живут люди, – а кругом была послевоенная разруха. После этой поездки на юг там начали строить еще несколько дач, – теперь они назывались "госдачи". Формально считалось, что там могут отдыхать все члены Политбюро, но обычно, кроме отца, Жданова, Молотова, ими никто не пользовался...» Бывает, расстроился Иосиф Виссарионович послевоенной разрухой, и решил подсластить пилюлю.... 10. ...Построили дачу под Сухуми... 11. Дача Сталина в Новом Афоне была построена в 1947 году рядом с Новоафонским монастырем. Строили дачу немецкие военнопленные. Дача была построена за год: 12. ...целый дачный комплекс на Рице: 13. ...а также дачу на Валдае: 14. Дача в Боржоми... Итого только по воспоминаниям Аллилуевой 14 объектов. Ничего не скажешь, скромно. Аскет. Вот ещё дача Сталина на Холодной речке в Абхазии, которую обслуживали около 3000 сотрудников, при этом охрана была только из 2500 сотрудников НКВД: И ведь не только сам так жил, но и родственников не забывал. Возьмём, к примеру, его сына Василия: «...Жил он в своей огромной казённой даче, где развёл колоссальное хозяйство, псарню, конюшню... Ему всё давали, всё разрешали – Власик стремился ему угодить, чтобы Василий смог в должную минуту выгородить его перед отцом...» 20 августа 1945 делегацией профсоюзов рабочих автомобильной промышленности Чехословакии правительству СССР был подарен автомобиль Tatra-87. Думаете в музей отдали? Нет! Подарили "знатной доярке/ткачихе"? Опять нет! 19-летней дочери Сосо Бесовича Джугашвили (Сталина) – Светлане машинка понравилась, она и забрала., ____________________________________________________________________ , Продолжение я размещу нижеЭМИЛЬ ВАТМНу и наконец секрет поразительной скромности вождя: «...Вся его зарплата ежемесячно складывалась в пакетах у него на столе. Я не знаю, была ли у него сберегательная книжка, – наверное нет. Денег он сам не тратил, их некуда и не на что было ему тратить. Весь его быт, дачи, дома, прислуга, питание, одежда, – всё это оплачивалось государством, для чего существовало специальное управление где-то в системе МГБ, а там – своя бухгалтерия, и неизвестно сколько они тратили... Он и сам этого не знал. Иногда он набрасывался на своих комендантов и генералов из охраны, на Власика, с бранью: "Дармоеды! Наживаетесь здесь, знаю я, сколько денег у вас сквозь сито протекает!" Но он ничего не знал, он только интуитивно чувствовал, что улетают огромные средства... Он пытался как-то провести ревизию своему хозяйству, но из этого ничего не вышло – ему подсунули какие-то выдуманные цифры. Он пришёл в ярость, но так ничего и не мог узнать. При своей всевластности он был бессилен, беспомощен против ужасающей системы, выросшей вокруг него как гигантские соты, – он не мог ни сломать её, ни хотя бы проконтролировать... Генерал Власик распоряжался миллионами от его имени, на строительство, на поездки огромных специальных поездов, – но отец не мог даже толком выяснить где, сколько, кому...» Однако сберкнижка всё же нашлась... «Где-то в 1960-х годах С. Аллилуева сказала, что ей поручено разделить деньги в сумме 30 000 рублей в старом исчислении со сберкнижки И.В. Сталина, видимо, какой-то гонорар. Она предложила эту сумму разделить на три доли (по числу детей у И.В. Сталина), затем каждая часть делится среди внуков. Часть Василия была разделена между его четырьмя детьми, часть Якова – между двумя. Я получил 5 000 рублей, свою долю – 10 000 рублей – Светлана Аллилуева забрала себе».Передал ли ЦК КПСС родственникам Сталина всю сумму, которая была на его сберкнижке и сколько их было неизвестно. Система льгот и привилегий для советской и коммунистической номенклатуры, именуемая в простонародье «кормушкой», действовала в СССР изначально, но их аппетиты постоянно росли. Как свидетельствуют документы, генеральный секретарь партии Иосиф Сталин с начала НЭПа и до 1935 года зарабатывал 225 рублей в месяц и платил с них партвзносы в размере 6 рублей 75 копеек. После утверждения своей единоличной власти Джугашвили начал увеличивать свое содержание. Первый раз оклад нового хозяина Кремля был повышен в 1935 году – до 500 рублей. В феврале 1936 года месячный оклад Джугашвили составил 1200 рублей (партвзнос – 36 рублей). В принципе прожить на такие деньги было можно: средняя зарплата на производстве в СССР тогда была примерно в пять раз меньше. К концу войны Джугашвили получал 2 000 рублей в месяц, и лишь только в конце 1947 года зарплата «вождя всех народов» была пятикратно увеличена. Теперь Сталин только, как Председатель Совнаркома получал оклад размером в 10 000 руб в месяц, что было в 10 раз больше средней по стране. Столько стоил тогда автомобиль «Победа». Кроме того, занимая пост первого секретаря ЦК ВКПб), он получал еще столько же., ____________________________________________________________________ , Продолжение я размещу нижеЭМИЛЬ ВАТМК ежегодным доходам Иосифа Виссарионовича можно приплюсовать и гонорары за изданные многочисленные труды вождя, как в СССР, так и за рубежом. Удивительно, но нет ни одного документа и/или свидетельства, которые бы однозначно указывали на то, как же Джугашвили распоряжался своими личными доходами. 1. Нет ни одного документа, который свидетельствовал бы, что Джугашвили потратил хотя бы рубль из своих личных средств на оборону во время войны, на восстановление народного хозяйства после войны, на помощь детским домам, или инвалидам войны, или на другие благородные цели. 2. Джугашвили (Сталин) ни разу не покупал на свою зарплату облигации государственных займов в войну и после войны, хотя ВСЕ работающие граждане СССР были обязаны покупать эти облигации для помощи Родине (тратя на них до трех четвертей свой зарплаты в войну и до трети после войны). Срок погашения всех этих займов был 20 лет (потом сроки погашения отодвинули еще на 20 лет). 3. Еще в 1939 году Джугашвили обязал всех наркомов и высших руководителей, которые публиковали какие либо статьи и книги, перечислять все гонорары в Наркомфин (из этих денег, в частности, финансировались так называемые «сталинские премии»). Однако, нет никаких документов о том, что огромные гонорары самого Сталина перечислялись в Наркомфин. 4. Более того, согласно историку А.Колеснику (который сослался на свидетельство офицеров МГБ, вскрывавших сейф), после смерти Джугашвили (Сталина) в его личном сейфе были обнаружены огромные суммы денег с квитанциями, которые свидетельствовали, что это – гонорары за его книги. \В сейфе было обнаружено более 3 миллионов 600 тысяч рублей (3 600 000р) и пачки денег в иностранных валютах разных государств. Все это рассказывается в документальном фильме «Смерть Сталина. Последний свидетель», совсем не антисталинском. Сталинисты иногда утверждают, что вождь тратил деньги из сейфа на личную разведку. Правда, как понимать наличие в советском государстве личной разведки они не объясняют. Подводим итоги: Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) был самым богатым человеком в СССР, и при этом имел служебные автомобили, резиденции в лучших местах страны для отдыха и поправки здоровья, и вообще жил на всём готовом. Он не имел нужды тратить свои деньги ни на какие жизненные потребности. Вся страна с её дешёвой рабочей силой и так была его собственностью., ___________________________________________________________________ , В этом посте использованы воспоминания его дочки, свалившей в Америку, после того, как эта мразь сдохла, и там их издавшей, мразь, в тяжёлые послевоенные годы, когда людям негде было жить, строившая для себя шикарные дачные комплексы по всему совку, с содержанием охраны и прислуги, в любой момент готовые принять его, в одной только Абхазии у него было шесть дач, а ещё охрана и прислуга, и всё на народные деньги, а если учесть, что на многих из этих комплексов он и небывал, то вывод один, ворюги, дорвавшиеся до власти, не меняются, что в своих постах я доказываюVVladimir... пришёл "новый руководитель"... отдал Крым - Украине... и засеял всю Россию кукурузой..., даже до Чукотки (я потом был там и мне местные жители, оленеводы рассказывали), я помню как ходили "люди в белых халатах и делали "прививки" в "частном секторе" домашним животным: свиньям, гусям, курам, уткам, коровам, козам.... после чего они "с благодарностью "новой власти" ИЗДЫХАЛИ, а родители закапывали или сжигали на кострах сдохнувших, потому, что не знали "что им вкололи" и можно ли использовать мясо "умертвлённых" в пищу...Мои родители не были коммунистами, не занимали "высоких постов", не "ПРОПОВЕДАВАЛИ" мне каких-то политических направлениий, а учили БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, а не сволочью. И я помню, когда соседнюю улицу "СТАЛИНГРАДСКУЮ" переименовали в "Волгоградскую" и мы, с пацанами ночью срывали новые вывески и писали "СТАЛИНГРАДСКАЯ"Владимир EвтушенкоВрать не надо, если не в теме. На Крайнем Севере ни кукурузу, ни другие злаки не сеяли. Но та же кукуруза заметно подняла поголовье скота в РСФСР - где раньше собирали сена по три тонны с гектара, зелёной массы кукурузы стали собирать по 30-40 тонн.WWaleryОчередная проплаченная мразь ЭМИЛЬ ВАТМ отметилась, спрятавшись за ЧС.ИИринаА КТО против Сталина на территории СССР ,и почему они так боятся обсуждать себя , и то ,что они сами сделали ? А это преступники , враги своей страны и народа -и СССР и советского народа ,и их Государств на территории захваченного ими СССР и их народов , русофобы ,тупое ,никчемное ,ментально озлобленное ,агрессивное ,трусливое быдло и хамы .Николай Зайчиковправильно плакали , после смерти Сталина начался развал страны .Отари ХидирбегишвилиДорогие россияне !Опомнитесь и не позорьтесь перед всем миром!Разве не позор для великой нации, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила,стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу ,устроившему геноцид своему народу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется ,что даже его мать точно не знает,где она нагуляла это чудовище)!В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! Так бесславно завершил свой последний путь величайший авантюрист и злодей современности Сталин! Люди же, которые не изменяют своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина и до сих пор оправдывают его кровавую бойню , безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками этих преступлений!Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников»!Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !Отари ХидирбегишвилиДаже уйти из этой жизни палач народов Сталин не смог без жертв на его похоронах!Комментировать
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