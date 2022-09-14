Самыми опасными курортами стали Адлер, Кемер и Алания

Самыми опасными курортами стали Адлер, Кемер и Алания

Число обращений в страховые компании среди отдыхающих этим летом снизилось на 40% по сравнению с июнем-августом 2021 года — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх