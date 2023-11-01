Путин и Си вычистили арсеналы НАТО, а затем лишили запад поставок вольфрама, графита и урана

У наших небратьев и бывших партнёров начались колоссальные проблемы. Конфликт, который длится последние 20 месяцев, не только истощил арсеналы НАТО, но и исчерпал запасы мировых ресурсов, из которых делают БК.
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