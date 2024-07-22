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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В Калужской области начали выпускать российскую смываемую втулку для туалетной бумаги

В Калужской области начали выпускать российскую смываемую втулку для туалетной бумаги

О начале производства сообщил Архангельский ЦБК, чье производство находится в Боровском районе.На предприятии пояснили, что технология разработана отечественными компаниями впервые, изобретение даже запатентовали.

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