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Посвященный космосу и технологиям научпоп-фестиваль стартовал в России

Посвященный космосу и технологиям научпоп-фестиваль стартовал в России

КРАСНОЯРСК, 31 августа, ФедералПресс. Новый сезон образовательного и научно-популярного проекта «РУСАЛ фестиваль#НАУКА» для детей стартовал в России.

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