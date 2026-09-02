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Иркутск Сегодня

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Обрушение скальной породы произошло на участке жд в Забайкалье

Утро 2 сентября 2026 года на перегоне Кручина — Новая началось с форс-мажора. В 06:18 по Москве скальная порода обрушилась прямо на рельсы.

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