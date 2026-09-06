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Газета.ру

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Тюкавин заявил, что ненамеренно ударил соперника в матче "Динамо" - "Спартак"

Тюкавин заявил, что ненамеренно ударил соперника в матче "Динамо" - "Спартак"

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем удалении в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака».

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