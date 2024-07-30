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Жителя Москвы с дробовиком ищут в Тверской области

Жителя Москвы с дробовиком ищут в Тверской области

Он обвинил жену в шпионаже, купил форму НАТО и уехал с оружием из дома.Директора одной из фирм, 58-летнего жителя Москвы, вооруженного дробовиком, ищут в Тверской области, в направлении которой он уехал после того, как обвинил жену в шпионаже и купил себе форму НАТО.

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