Жителя Москвы с дробовиком ищут в Тверской области

Он обвинил жену в шпионаже, купил форму НАТО и уехал с оружием из дома.Директора одной из фирм, 58-летнего жителя Москвы, вооруженного дробовиком, ищут в Тверской области, в направлении которой он уехал после того, как обвинил жену в шпионаже и купил себе форму НАТО.