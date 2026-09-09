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Израиль закроет британское консульство в Иерусалиме

Израиль закроет британское консульство в Иерусалиме

Глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил, что в ответ на решение британского правительства ввести санкции против еврейских поселений на Западном берегу Израиль закрывает британское консульство в Иерусалиме и принимает ряд других ответных мер.

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