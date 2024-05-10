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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин не согласен, что Брансон лучший разыгрывающий НБА: «В лиге все еще есть Стеф Карри, вы с ума сошли?»

«Черт, нет конечно. В лиге есть Стеф Карри, вы с ума сошли? Что? Да ладно, нет. Это смешно. Стеф Карри не завершал карьеру, он все еще в полном порядке.

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