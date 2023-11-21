В «РТ-НЭО Иркутск» сообщили, что с 2019 года количество мусоровозов выросло в два раза

В компании “РТ-НЭО Иркутск” сообщили, что с 2019 года количество мусоровозов выросло в два раза. По данным на ноябрь 2023 года, ежедневно на маршруты в зоне ответственности оператора выходят около 200 мусоровозов.
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