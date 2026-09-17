Защитник «Ростова» Мелехин о 1-м голе «Динамо»: «Мне сделали подножку и сбили с ног – не знаю, успел бы я или нет, но это фол, по-моему. Для меня загадка, почему судьи не обратили внимание»

Защитник « Ростова » Виктор Мелехин заявил, что первый гол «Динамо» был забит с нарушением правил. В домашнем матче 9-го тура Альфа ‑Банк РПЛ ростовчане уступили со счетом 0:3.
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