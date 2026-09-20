Кулеба пообещал амнистию мужчинам, покинувшим Украину нелегально

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что незаконно уехавших из страны мужчин после окончания боевых действий ждёт амнистия.
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