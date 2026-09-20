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Кулеба пообещал амнистию мужчинам, покинувшим Украину нелегально

Кулеба пообещал амнистию мужчинам, покинувшим Украину нелегально

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что незаконно уехавших из страны мужчин после окончания боевых действий ждёт амнистия.

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