Кириенко выступил на открытии мемориала «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске

В Луганске в среду, 29 ноября, состоялась церемония открытия Мемориального комплекса на месте стихийного захоронения людей, погибших во время боев в 2014 году, которое в народе получило название «Незаживающая рана Донбасса».
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