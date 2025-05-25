Мизулина попросила о возбуждении дела в отношении Даванкова

Екатерина Мизулина попросил о возбуждении дела в отношении вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова.Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что написала заявление в СКР, в котором попросила о возбуждении уголовного дела в отношении вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова.