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С военнослужащими ВВО в Забайкалье состоялись занятия по тактической подготовке в составе групп истребителей танков

С военнослужащими ВВО в Забайкалье состоялись занятия по тактической подготовке в составе групп истребителей танков

Процесс подготовки организован с применением командирами подразделений опыта специальной военной операции и нестандартных решений в управлении подразделениями.

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