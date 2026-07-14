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Samsung заняла первое место, Apple установила рекорд, а Xiaomi, Oppo и Vivo резко просели. Ситуацию на рынке смартфонов изучили в Counterpoint Research

Samsung заняла первое место, Apple установила рекорд, а Xiaomi, Oppo и Vivo резко просели. Ситуацию на рынке смартфонов изучили в Counterpoint Research

Galaxy S26 Ultra обеспечил лидерство Samsung, Apple увеличила долю до исторического максимума, а рост цен на память ударил по китайским брендамSamsung по итогам второго квартала 2026 года вновь стал крупнейшим производителем смартфонов в мире, заняв 24% рынка, согласно данным Counterpoint Research.

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