Samsung заняла первое место, Apple установила рекорд, а Xiaomi, Oppo и Vivo резко просели. Ситуацию на рынке смартфонов изучили в Counterpoint Research

Galaxy S26 Ultra обеспечил лидерство Samsung, Apple увеличила долю до исторического максимума, а рост цен на память ударил по китайским брендамSamsung по итогам второго квартала 2026 года вновь стал крупнейшим производителем смартфонов в мире, заняв 24% рынка, согласно данным Counterpoint Research.