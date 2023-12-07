ОГУ поборется за федеральные деньги для открытия инженерной школы в Орле

В минувший вторник в Центре стратегических инициатив на базе университета науки и технологии МИСИС прошло заседание Совета по грантам на оказание господдержки для создания и развития передовых инженерных школ в рамках проекта «Передовые инженерные школы».
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