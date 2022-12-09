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Магомед Адиев: «Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о возможном трансфере в «Зенит».

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