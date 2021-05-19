Daily Storm

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Manizha прошла в финал Евровидения и высказалась о хейтерах

Manizha прошла в финал Евровидения и высказалась о хейтерах

Певица также призналась в любви к России и русскому языку, отметив, что ее стратегия в финале — «быть собой»Певица Manizha (Манижа Сангин) вышла в финал европейского конкурса Евровидение, который в этом году проводится в Роттердаме перед зрителями.

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