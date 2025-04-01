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СМИ узнали о желании ЕС возобновить поставки российского газа

СМИ узнали о желании ЕС возобновить поставки российского газа

Высокопоставленные немецкие чиновники снова заговорили о возможных поставках российского газа после урегулирования конфликта на Украине из-за всё менее хороших отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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