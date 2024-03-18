Овощеводы в топе: в Челябинской области назвали самые востребованные профессии

Врачи и стрелки остаются в числе самых востребованных специальностей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, мониторинг соотношения количества вакансий к числу состоящих на учете безработных, имеющих аналогичную специальность, показал возрастающий интерес работодателей к рабочим профессиям и специалистам в сфере здравоохранения.