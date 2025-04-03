В НАТО отреагировали на пошлины Трампа

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на предстоящем саммите в Брюсселе не будут обсуждать экономические проблемы из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, а сосредоточатся на угрозах со стороны России.
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