Правительство Японии потребовало от России информации о задержанном на Сахалине журналисте

Японский МИД запросил у Москвы объяснения после задержания корреспондента на Сахалине. Журналиста подозревают в шпионаже.
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