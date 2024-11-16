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Овечкин повторил достижение Горди Хоу, которое держалось более 50 лет

Овечкин повторил достижение Горди Хоу, которое держалось более 50 лет

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш" отдал результативную передачу и повторил рекорд канадского экс-игрока Горди Хоу, который держался более 50 лет.

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