Овечкин повторил достижение Горди Хоу, которое держалось более 50 лет

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш" отдал результативную передачу и повторил рекорд канадского экс-игрока Горди Хоу, который держался более 50 лет.