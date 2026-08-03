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Журнал «Профиль»

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В NASA оценили техническую возможность продлить эксплуатацию МКС

Международная космическая станция (МКС) имеет значительный запас прочности, и продление ее работы сверх установленного срока технически осуществимо, заявила Дана Вайгел, курирующая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) реализацию программ на низкой околоземной орбите.

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