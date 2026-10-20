Фото: Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Общественное достояние, Wikipedia До революции 1917 года базовый месячный паек крестьянина наполнялся самыми простыми, но сытными продуктами: ржаным хлебом, крупами, капустой, картофелем и растительным маслом.
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Ложь стопроцентная !
А почему не указали , сколько тратили крестьяне на электромобили , интернет , телевидение , на модную одежду ?
Автор лукавит! А почему же к весне на лебеду переходили? И были ли у основной массы крестьян 50 000?
И было всё натуральное.