Суд заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии

Ранее вынесенный приговор был пересмотренБасманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (физическое лицо и организация в РФ признаны иноагентами) к восьми годам и четырем месяцам исправительной колонии общего режима по делу о фейках о Российской армии.