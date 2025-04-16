Царьград Фото: коллаж Царьграда. В Харьков массово завозят "западенцев"-провокаторов, сообщает военный обозреватель, ветеран боевых действий полковник Геннадий Алёхин.
В Харькове готовят новый "Мариуполь"? В город массово завозят "западенцев". Полковник сказал прямо: "Такого никогда не было"
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
В Харьков едут "западенцы", значит, будут грабить и убивать. Для них харьковчане почти "москали". А ХНР 2014 года всё? Возрождения не будет? Сопротивления не будет наглым и жестоким рагулям?
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1 д.
св
спивак виктор
фекальные шествия это жопа харькову,просрали свое будущее!
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23 час.
Александр Смеричинский
Считаю что харьковчане сами оскатинились, а западенцы тут ни при чём. Вояки бандеровцы из харькова с гордостью в чатрулетке рассказывают как ненавидят русских и с удовольствием убивают. Родные харьковских вояк - по сути мирные харьковчане в захлёб клянутся резать русню и брызжут слюной от ненависти к России и русским людям.
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22 час.
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