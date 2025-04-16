В Харьков едут "западенцы", значит, будут грабить и убивать. Для них харьковчане почти "москали". А ХНР 2014 года всё? Возрождения не будет? Сопротивления не будет наглым и жестоким рагулям?

Александр Смеричинский

Считаю что харьковчане сами оскатинились, а западенцы тут ни при чём. Вояки бандеровцы из харькова с гордостью в чатрулетке рассказывают как ненавидят русских и с удовольствием убивают. Родные харьковских вояк - по сути мирные харьковчане в захлёб клянутся резать русню и брызжут слюной от ненависти к России и русским людям.