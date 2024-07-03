Правительство РФ представило пакет налоговых изменений

Правительство РФ внесло изменения в Налоговой кодекс в части дохода физических лиц, среди которых выравнивание налоговых условий для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и увеличение вычета на сдачу ГТО.
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