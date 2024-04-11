❕ Первые крымские призывники прибыли на сборный пункт в Симферополе Далее их распределят и направят к местам прохождения военной службы.
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❕ Первые крымские призывники прибыли на сборный пункт в Симферополе Далее их распределят и направят к местам прохождения военной службы.