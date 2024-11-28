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США выделят $138 млрд на ядерное оружие: Доклад "Росконгресса"

США выделят $138 млрд на ядерное оружие: Доклад "Росконгресса"

Соединенные Штаты планируют выделить $138 млрд на модернизацию ядерного оружия до 2049 года. Пентагон уже получил свыше 200 обновленных боеголовок.

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