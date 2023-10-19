В Нижегородской области полицейские задержали подозреваемого в повреждении памятника героям Великой Отечественной войны

17 октября 2023 года в дежурную часть ОМВД России «Богородский» поступило сообщение от директора одной из городских школ о том, что неизвестное лицо повредило памятник героям Великой Отечественной войны, расположенный на территории учебного заведения.
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