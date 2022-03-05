«Там не с кем договариваться»: военный аналитик Тимошенко объяснил, почему Киев препятствует открытию гумкоридоров

Михаил Тимошенко в разговоре с ФАН усомнился в наличии прямого руководства на Украине. В субботу, 5 марта, в 10 часов утра Министерство обороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора и начале эвакуации мирного населения из Мариуполя.