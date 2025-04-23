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Мода и Шоу-бизнес

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Тайно вышедшая замуж Яна Кошкина сделала заявление о рождении детей: «Это счастье»

Тайно вышедшая замуж Яна Кошкина сделала заявление о рождении детей: «Это счастье»

Два года назад актриса Яна Кошкина тайно вышла замуж и долго скрывала этот факт. Лишь в осенью 2024-го Кошкина внезапно опубликовала кадры с любимым мужчиной с Мальдивских островов, прямо назвав его мужем.

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