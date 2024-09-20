Рекордно низкие объемы продаж и остановка сделок по льготной ипотеке: что обсуждали на конференции по развитию территорий «Движение.
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Рекордно низкие объемы продаж и остановка сделок по льготной ипотеке: что обсуждали на конференции по развитию территорий «Движение.