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Царьград

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Силы ПВО России пресекли атаку девяти украинских дронов на территории страны

Силы ПВО России пресекли атаку девяти украинских дронов на территории страны

В ночь на среду российские силы ПВО нейтрализовали девять украинских беспилотников, атакующих Брянскую, Татарстанскую и Тульскую области, а также Черное море.

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