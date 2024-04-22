"Коммунисты России" направили в Совфед обращение с предложением принять закон "О ленинском субботнике".
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"Коммунисты России" направили в Совфед обращение с предложением принять закон "О ленинском субботнике".